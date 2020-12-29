Son dakika haberleri... Yangında hayatını kaybeden yaşlı çift son yolculuğuna uğurlandı
29.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:59
Son dakika haberler: Sakarya'nın Geyve ilçesinde yanan evlerinde hayatını kaybeden yaşlı çift son yolculuklarına uğurlandı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde yanan evlerinde hayatını kaybeden yaşlı çift son yolculuklarına uğurlandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Geyve ilçesi Eşme Mahallesi'nde meydana gelmişti. Mahallede bulunan 2 katlı ahşap evde yaşayan 81 yaşındaki Mehmet Şervan ile 80 yaşındaki Havva Şervan çıkan yangında hayatlarını kaybetmişti. Yaşlı çiftin cenazeleri Geyve Eşme Mahalle Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Geyve Eşme Mahalle Mezarlığına defnedildi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı