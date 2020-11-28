Yangında faciadan dönüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Yangında faciadan dönüldü

28.11.2020 10:17 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:27

Yangında faciadan dönüldü Bursa'da evde çıkan yangında bir aile ölümden döndü.

Yangında faciadan dönüldü

BURSA - Bursa'da evde çıkan yangında bir aile ölümden döndü. Yangın ekiplerin anında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın İnegöl ilçesi Mahmut Esad bey caddesinde meydana geldi. Suriyelilerin ikamet ettiği eski evde baca alev aldı. Bacadan çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına kısa sürede müdahale edip kısa sürede söndürdü. Yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir mal ve can kaybı yaşanmadı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Borcu olanlar dikkat! 2021 yılında vergi ve cezalara yapılacak zam oranı belli oldu
Borcu olanlar dikkat! 2021 yılında vergi ve cezalara yapılacak zam oranı belli oldu
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Onca uyarı, onca tedbir hepsi boşa! Gecenin bir yarısı bu şekilde basıldılar
Onca uyarı, onca tedbir hepsi boşa! Gecenin bir yarısı bu şekilde basıldılar
Yangında faciadan dönüldü
Yangında faciadan dönüldü
Yangında faciadan dönüldü
Yangında faciadan dönüldü
Yangında faciadan dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

İlgili Haberler

Son dakika haberleri... Faciadan dönülen otobüs kazası kamerada
Son dakika haberleri... Faciadan dönülen otobüs kazası kamerada
Sokakta yürürken fark ettiği yangında faciayı önledi
Sokakta yürürken fark ettiği yangında faciayı önledi
İzmir'de soba faciası: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de soba faciası: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Işık Deniz Seki Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Orhun Ene Ozan Tufan Ersun Yanal Gökhan Gönül Mbaye Diagne
Tüm Haberler Türk Kaza Deprem Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yangında faciadan dönüldü - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 10:27:36. #1.15#
title