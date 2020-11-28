Yangında faciadan dönüldü

Yangında faciadan dönüldü Bursa'da evde çıkan yangında bir aile ölümden döndü.

Yangında faciadan dönüldü

BURSA - Bursa'da evde çıkan yangında bir aile ölümden döndü. Yangın ekiplerin anında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın İnegöl ilçesi Mahmut Esad bey caddesinde meydana geldi. Suriyelilerin ikamet ettiği eski evde baca alev aldı. Bacadan çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına kısa sürede müdahale edip kısa sürede söndürdü. Yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir mal ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS