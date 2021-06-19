Son dakika haberleri | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu (2)
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Son dakika haberleri | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu (2)

Son dakika haberleri | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: NUMUNE ALINDIBursa'da itfaiyenin çöp yangınına müdahalesi sırasında patlamaya neden olduğu çuvaldaki maddeden numuneler alındı.

NUMUNE ALINDI

Bursa'da itfaiyenin çöp yangınına müdahalesi sırasında patlamaya neden olduğu çuvaldaki maddeden numuneler alındı. AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehditlere karşı oluşturulan ekip, özel elbiselerini giyerek aldığı numuneleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlerine tespit etti. Numune, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.


Son dakika haberleri | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu (2)
Son dakika haberleri | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu (2)
Son dakika haberleri | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu (2)
Son dakika haberleri | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu (2)
Son dakika haberleri | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu (2)
Son dakika haberleri | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu (2)
Son dakika haberleri | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu (2)
Son dakika haberleri | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu (2)
Son dakika haberleri | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu (2)
Son dakika haberleri | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu (2)
Son dakika haberleri | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu (2)
Son dakika haberleri | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu (2)
Son dakika haberleri | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu (2)
Son dakika haberleri | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan

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Son dakika haberleri | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu (2) - Haberler
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