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Son dakika haberleri | Yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Son dakika haberi... Erzincan'ın Tercan ilçesinde ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

TERCAN, ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Tercan ilçe merkezindeki Yavuz Selim Mahallesinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şükrü Keleş'e ait ahırda sabah saatlerinde yangın meydana geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında 4 büyükbaş hayvan telef olurken ahırda kullanılamaz hale geldi.

Yangının hayvanların üşümemesi için geceden ahıra teneke içerisinde bırakılan közden kaynaklandığı belirtildi. - ERZİNCAN

Son dakika haberleri | Yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Erzincan, Tercan, 3. Sayfa, Haberler

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