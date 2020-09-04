Son dakika haberleri! Yangında 3 itfaiye eri dumandan etkilendi
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Son dakika haberleri! Yangında 3 itfaiye eri dumandan etkilendi

Son dakika haberleri... Adıyaman'da 10 katlı binanın en üst katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye erlerinden 3'ü dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberleri! Yangında 3 itfaiye eri dumandan etkilendi
04.09.2020 15:47 | Son Güncelleme: 04.09.2020 15:51

Adıyaman'da 10 katlı binanın en üst katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye erlerinden 3'ü dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Adıyaman'ın Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde Papatya Apartmanı'nın 10'uncu katında meydana geldi. İbrahim Çınar'a ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kimse yokken çıkan yangını komşular fark etti. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin yükseldiği 10. kattaki daireye itfaiye ekipleri güçlükle müdahale etti. Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Adıyaman Belediyesinden takviye ekip talebinde bulunuldu.

Yangına müdahale eden ekiplerden 3 itfaiye eri müdahale esnasında dumandan etkilendi. Olay yerinde hazır bekleyen 112 sağlık ekipleri dumandan etkilenen itfaiye erlerine müdahale ederek hastaneye kaldırdı. İtfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülebildi. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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