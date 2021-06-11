Son dakika haberleri | Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı (2)
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Son dakika haberleri | Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı (2)

Son dakika haberleri | Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİBeypazarı'nda çıkan yangına müdahale etmeye giderken yolda kaza yapan itfaiye aracında yaralanan 3 itfaiye erinden Reis Keçecioğlu, Sincan'da yoğun bakım tedavisi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Beypazarı'nda çıkan yangına müdahale etmeye giderken yolda kaza yapan itfaiye aracında yaralanan 3 itfaiye erinden Reis Keçecioğlu, Sincan'da yoğun bakım tedavisi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Keçecioglu'nun vefat haberini, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş duyurdu. Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün acı bir kayıpla sarsıldık. Çok üzgünüz. Beypazarı'nda çıkan bir yangına müdahaleye giderken yaşanan trafik kazası sonucu kaybettiğimiz itfaiye eri mesai arkadaşımız Reis Keçecioğlu'na Allah'tan rahmet, yaralı 2 çalışma arkadaşımıza acil şifalar dilerim. Başımız sağ olsun" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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