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Son dakika haberleri... Yangına giderken zincirleme kazaya karışan itfaiye aracı durmayıp yoluna devam etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Yangına giderken zincirleme kazaya karışan itfaiye aracı durmayıp yoluna devam etti

Son dakika haberleri: Bilecik'te çatı yangınına giden itfaiye aracı, otomobil ve kamyonetle çarpıştı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te çatı yangınına giden itfaiye aracı, otomobil ve kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet de başka bir otomobile çarparken, itfaiye aracı yangın nedeniyle durmayarak yoluna devam etti.

Bilecik kent merkezi Cumhuriyet Mahallesi'nde çatı yangınına giden 11 AK 290 plakalı itfaiye aracı, Atatürk Bulvarı Bankalar mevkiinde kırmızı ışıkta bekleyen kamyonlar yüzünden ilerleyemedi. Yangına yetişmek için acele eden sürücü manevra yapınca araç, bulvar üzerinde ilerleyen Emine B. yönetimindeki 16 GB 679 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan itfaiye aracı, kendisine yol vermeye çalışan Mehmet U. yönetimindeki 11 AV 523 plakalı kamyonete de arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle duramayan kamyonet, itfaiyenin geçmesi için yol kenarında bekleyen Metehan G.'nin kullandığı 09 AT 767 plakalı otomobile çarparak durabildi. Maddi hasarla atlatılan kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yangına giden iki itfaiye aracından biri olan araç kaza sonrası durmayarak yoluna devam etti. - BİLECİK

Son dakika haberleri... Yangına giderken zincirleme kazaya karışan itfaiye aracı durmayıp yoluna devam etti

Son dakika haberleri... Yangına giderken zincirleme kazaya karışan itfaiye aracı durmayıp yoluna devam etti

Son dakika haberleri... Yangına giderken zincirleme kazaya karışan itfaiye aracı durmayıp yoluna devam etti

Son dakika haberleri... Yangına giderken zincirleme kazaya karışan itfaiye aracı durmayıp yoluna devam etti

Son dakika haberleri... Yangına giderken zincirleme kazaya karışan itfaiye aracı durmayıp yoluna devam etti

Son dakika haberleri... Yangına giderken zincirleme kazaya karışan itfaiye aracı durmayıp yoluna devam etti

Son dakika haberleri... Yangına giderken zincirleme kazaya karışan itfaiye aracı durmayıp yoluna devam etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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