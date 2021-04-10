Son dakika haberleri! Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı 5 yaralı

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Son dakika haberine göre Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı 5 yaralıSİVAS'ta yangına giderken buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı devrildi.

Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı 5 yaralı

SİVAS'ta yangına giderken buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı devrildi. Kazada 5 itfaiyeci yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Sivas-Yıldız Beldesi yolu üzerinde Karaçayır Köyü yakınlarında meydana geldi. Yıldız Dağı Kayak Merkezi yolu üzerindeki Gümüşdere Köyü'nden gelen yangın ihbarına giden 58 AT 105 plakalı itfaiye aracı, buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak yan yattı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 itfaiye eri, ekiplerin çalışmalarıyla araçtan çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı