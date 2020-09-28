Yangına çağrılan itfaiye ekibine çiçek ve alkışlı karşılama
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Yangına çağrılan itfaiye ekibine çiçek ve alkışlı karşılama

28.09.2020 17:43 | Son Güncelleme: 28.09.2020 17:52

Yangına çağrılan itfaiye ekibine çiçek ve alkışlı karşılama Yangın ihbarına giden itfaiyeciler neye uğradığını şaşırdı Şanlıurfa'da yangın ihbarına giden itfaiye ekibi çiçek ve alkışlarla karşılanınca şaşkına döndü.

Yangına çağrılan itfaiye ekibine çiçek ve alkışlı karşılama

Yangın ihbarına giden itfaiyeciler neye uğradığını şaşırdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yangın ihbarına giden itfaiye ekibi çiçek ve alkışlarla karşılanınca şaşkına döndü.

Şanlıurfa'da yangın ihbarı alan itfaiye müdürlüğü bölgeye öncü ekip gönderdi. Olay yerine giden öncü ekip yangın ile karşılaşmayı beklerken ellerinde çiçek olan vatandaşları gördü. Alkışlar eşliğinde araçtan inen ekip, İtfaiyecilik Haftası nedeniyle kendilerine sürpriz yapıldığını öğrendi.

Vatandaşlar ile itfaiye ekibi arasında yaşanan o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Yangına çağrılan itfaiye ekibine çiçek ve alkışlı karşılama
Yangına çağrılan itfaiye ekibine çiçek ve alkışlı karşılama
Yangına çağrılan itfaiye ekibine çiçek ve alkışlı karşılama
Yangına çağrılan itfaiye ekibine çiçek ve alkışlı karşılama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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