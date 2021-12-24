Son dakika haberleri | Yangın sonrası çöken evde cansız bedeni bulundu (2)
Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre ENKAZDA CESEDİNE ULAŞILDIKarabük'te, yanan 2 katlı evde mahsur kalan Hatice Korkmaz'ın enkazda cansız bedeni bulundu.
KARABÜK (DHA) - ENKAZDA CESEDİNE ULAŞILDI
Karabük'te, yanan 2 katlı evde mahsur kalan Hatice Korkmaz'ın enkazda cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Korkmaz'ın cesedi, morga götürüldü. Soruşturma sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Son Dakika Haberleri
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