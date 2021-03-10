Son dakika haberleri | Yangın sırasında balkona çıkan yaşlı kadın güçlükle ikna edilip, indirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Yangın sırasında balkona çıkan yaşlı kadın güçlükle ikna edilip, indirildi

10.03.2021 11:24 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:28
Son dakika haberleri | Yangın sırasında balkona çıkan yaşlı kadın güçlükle ikna edilip, indirildi

Son dakika gündem haberine göre ANTALYA'nın Serik ilçesinde Alzheimer hastası Ayşe Küçüktat (70) ile oğlu ve gelininin oturduğu 3 katlı binada yangın çıktı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Alzheimer hastası Ayşe Küçüktat (70) ile oğlu ve gelininin oturduğu 3 katlı binada yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sırasında balkona çıkan ve paniğe kapılan Ayşe Küçüktat uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek indirildi.

Serik'e bağlı Cumhuriyet Mahallesi 5032 Sokak'ta Ayşe Küçüktat'ın tek başına oturduğu evde saat 06.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ayşe Küçüktat'ın üst katta oturan oğlu Ali, dumanı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İçeriye giren ekipler, bu sırada balkona çıkan Ayşe Küçüktat'ı aşağı indirmek istedi. Ancak paniğe kapılan Küçüktat, inmeyi reddetti. Polis ve bir komşusu tarafından uzun uğraşlar sonucu ikna edilebilen Ayşe Küçüktat, aşağı inmeyi kabul etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev ve içinde bulunan eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Ayşe Küçüktat'ın oğlu Ali Küçüktat, "Ailemle üst katta oturuyorum. Dumanı görünce aşağı indim. Kapıyı zorla açtım. İçeri girdim. Dumanlar arasında annemi göremedim. Annemin büyük balkona çıktığını gördüm. Annem güvende olunca panikle kendi eşim ve çocuklarımın yanına koştum. Onları da duman az geldiği için evimin büyük balkonuna çıkardım. İtfaiyeye haber verdim. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Annemin psikolojik sorunları var" dedi.Ayşe Küçüktat'ın gelini Ayten Küçüktat da, "Eşim yangını fark etti. 'Yanıyoruz, aşağıya inelim' dedi. O anlarda dumandan inemedik. Allah'a şükür hiçbirimizde bir şey yok" diye konuştu.Öte yandan Ayşe Küçüktat'ın Alzheimer hastası olduğu, yakın bir zamanda kanser teşhisi konulduğu ve bir ay kadar önce de sağ kolunun çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.


Son dakika haberleri | Yangın sırasında balkona çıkan yaşlı kadın güçlükle ikna edilip, indirildi
Son dakika haberleri | Yangın sırasında balkona çıkan yaşlı kadın güçlükle ikna edilip, indirildi
Son dakika haberleri | Yangın sırasında balkona çıkan yaşlı kadın güçlükle ikna edilip, indirildi
Son dakika haberleri | Yangın sırasında balkona çıkan yaşlı kadın güçlükle ikna edilip, indirildi
Son dakika haberleri | Yangın sırasında balkona çıkan yaşlı kadın güçlükle ikna edilip, indirildi
Son dakika haberleri | Yangın sırasında balkona çıkan yaşlı kadın güçlükle ikna edilip, indirildi
Son dakika haberleri | Yangın sırasında balkona çıkan yaşlı kadın güçlükle ikna edilip, indirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nükhet Duru Prens Harry Acun Ilıcalı Müslüm Gürses
Spor Arda Turan Caner Erkin Cüneyt Çakır Ali Şansalan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Yangın sırasında balkona çıkan yaşlı kadın güçlükle ikna edilip, indirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 11:28:39. #1.14#
title