Son dakika haberleri | Yangın nedeniyle balkonda mahsur kalan genç kız itfaiye tarafından kurtarıldı

Son dakika haberi: Yangın nedeniyle balkonda mahsur kalan genç kız itfaiye tarafından kurtarıldı -Pendik'te bodrumdaki depoda çıkan yangın, apartmanda paniğe neden oldu Pendik'te binanın soba bacasından düşen kıvılcımlar bodrum kattaki depoda yangına sebep oldu.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Yangın nedeniyle balkonda mahsur kalan genç kız itfaiye tarafından kurtarıldı

- Pendik'te bodrumdaki depoda çıkan yangın, apartmanda paniğe neden oldu

İSTANBUL - Pendik'te binanın soba bacasından düşen kıvılcımlar bodrum kattaki depoda yangına sebep oldu. Yangın nedeniyle yayılan dumanlar üst katlardaki evlere doldu. Duman dolan bir evde bulunan ve kendisini evinin balkonuna atan genç kız, kedisiyle birlikte itfaiye tarafından merdiven ile kurtarıldı. Dumanlardan etkilenen başka bir bina sakinine ise olay yerinde müdahale edildi.

Olay Pendik'te dün akşam saatlerinde bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre binada bir dairede yakılan sobadan çıkan kıvılcımlar binanın soba bacasından aşağı kata düştü. Kıvılcımlar nedeniyle bodrum katta bulunan, koltuk döşeme malzemeleri barındıran depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın üst katlarındaki dairelere duman doldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. 3. katta duman dolan bir evde mahsur kalan genç kız, dumandan kaçmak için evinin balkonuna çıktı. Genç kız, itfaiyenin balkona uzattığı merdiven aracılığıyla kedisi ile birlikte ile evden alınarak kurtarıldı. Yine duman dolan başka bir evde dumandan etkilenen bir bina sakinine ise olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Olayda can kaybı yaşanmazken depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangına tanık olan Mehmet Karakaş, "Komşumuzun dairesinde soba yanıyor soba bacasından da ateş düşüyor. Aşağıda döşemeci var. Orada yangın olunca binayı duman sarıyor. Komşularımız dumandan etkileniyor. İtfaiye geldi yangını söndürdü. Komşularımızı çıkardılar" dedi.

Yangın nedeniyle inde mahsur kalan Elif Naz Fidanboy, "Evde kedimle kaldım. Her yer duman olmuştu. Sonra balkona çıktım ve itfaiyeler beni kurtardı. Onlara teşekkür ederim" dedi.