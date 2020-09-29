Son dakika haberleri | Yangın ihbarında bulunup, itfaiyecilere dondurma ve tatlı ikram ettiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Yangın ihbarında bulunup, itfaiyecilere dondurma ve tatlı ikram ettiler

29.09.2020 12:07 | Son Güncelleme: 29.09.2020 12:11
Son dakika haberleri | Yangın ihbarında bulunup, itfaiyecilere dondurma ve tatlı ikram ettiler

Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, asılsız yangın ihbarında bulunan bir grup esnaf, alkışlarla karşıladıkları itfaiye ekibine dondurma ve tatlı ikram edip, İtfaiye Haftası'nı kutladı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, asılsız yangın ihbarında bulunan bir grup esnaf, alkışlarla karşıladıkları itfaiye ekibine dondurma ve tatlı ikram edip, İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Hatay Bulvarı'nda esnaflık yapan İbrahim Göğebakan ve arkadaşları, itfaiyecilerin 'İtfaiye Haftası'nı kutlamak için asılsız yangın ihbarında bulundu. Göğebakan ve arkadaşları, ihbar üzerine gelen itfaiye ekibini alkışlarla karşılayıp, dondurma ve tatlı ikramında bulundu. İtfaiyeciler, kendileri için hazırlanan sürpriz için esnafa teşekkür etti.


Son dakika haberleri | Yangın ihbarında bulunup, itfaiyecilere dondurma ve tatlı ikram ettiler
Son dakika haberleri | Yangın ihbarında bulunup, itfaiyecilere dondurma ve tatlı ikram ettiler
Son dakika haberleri | Yangın ihbarında bulunup, itfaiyecilere dondurma ve tatlı ikram ettiler
Son dakika haberleri | Yangın ihbarında bulunup, itfaiyecilere dondurma ve tatlı ikram ettiler
Son dakika haberleri | Yangın ihbarında bulunup, itfaiyecilere dondurma ve tatlı ikram ettiler
Son dakika haberleri | Yangın ihbarında bulunup, itfaiyecilere dondurma ve tatlı ikram ettiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ali Sürmeli Demet Akalın Mahsun Kırmızıgül
Spor Sörloth Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız İzmir Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Yangın ihbarında bulunup, itfaiyecilere dondurma ve tatlı ikram ettiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 12:11:41. #1.14#
title