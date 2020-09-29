Son dakika haberleri | Yangın ihbarında bulunup, itfaiyecilere dondurma ve tatlı ikram ettiler

Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, asılsız yangın ihbarında bulunan bir grup esnaf, alkışlarla karşıladıkları itfaiye ekibine dondurma ve tatlı ikram edip, İtfaiye Haftası'nı kutladı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, asılsız yangın ihbarında bulunan bir grup esnaf, alkışlarla karşıladıkları itfaiye ekibine dondurma ve tatlı ikram edip, İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Hatay Bulvarı'nda esnaflık yapan İbrahim Göğebakan ve arkadaşları, itfaiyecilerin 'İtfaiye Haftası'nı kutlamak için asılsız yangın ihbarında bulundu. Göğebakan ve arkadaşları, ihbar üzerine gelen itfaiye ekibini alkışlarla karşılayıp, dondurma ve tatlı ikramında bulundu. İtfaiyeciler, kendileri için hazırlanan sürpriz için esnafa teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK