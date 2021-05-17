Son dakika haber! SAKARYA YANGIN FABRİKAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
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Son dakika haber! SAKARYA YANGIN FABRİKAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre SAKARYA'nın Erenler ilçesinde bir fabrikanın tahta palet bulunan deposunda yangın çıktı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde bir fabrikanın tahta palet bulunan deposunda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Saat 16.30 sıralarında, Erenler ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir bakliyat paketleme fabrikasının depo kısmında bulunan tahta paletler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hızla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, fabrikaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Paletlerin bir kısmı zarar görürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haber! SAKARYA YANGIN FABRİKAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haber! SAKARYA YANGIN FABRİKAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haber! SAKARYA YANGIN FABRİKAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haber! SAKARYA YANGIN FABRİKAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haber! SAKARYA YANGIN FABRİKAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haber! SAKARYA YANGIN FABRİKAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haber! SAKARYA YANGIN FABRİKAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haber! SAKARYA YANGIN FABRİKAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haber! SAKARYA YANGIN FABRİKAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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