Son dakika haberleri... Yangın çıkan binada mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın sırasında evlerinde mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın sırasında evlerinde mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Kamuran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın merdiven boşluğunda bulunan atıkların tutuşması sonucunda yangın çıktı. Binayı kaplayan duman nedeni ile apartmanda yaşayan vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan da binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

İtfaiye ekipleri merdiven yardımı ile evlerinin camında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlara ulaştı. Binadan 3'ü çocuk toplam 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı. Olay yerinde yapılan kontrollerinde vatandaşların herhangi bir sağlık problemlerinin olmadığı belirlendi. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında binada küçük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA