Son dakika haberleri | Yangın bölgesinde köpek ve yavrularına jandarma koruması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Yangın bölgesinde köpek ve yavrularına jandarma koruması

Son dakika haberleri | Yangın bölgesinde köpek ve yavrularına jandarma koruması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, yangın bölgesinde bağlı olan köpek ve yavruları, jandarma tarafından korumaya alındı.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, yangın bölgesinde bağlı olan köpek ve yavruları, jandarma tarafından korumaya alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Muğla Yatağan'da, yangın bölgesinde bulunan ve bağlı olduğu için kendisini ve yavrularını besleyemeyen bir köpek, personelimiz tarafından yavrularıyla birlikte koruma altına alınmıştır" denildi.Paylaşılan görüntüde ise yavru köpeklerin taş yığınları arasından kurtarılarak, anneleri ile buluşturulması, jandarmanın da köpeği elleriyle beslemesi yer aldı.


Son dakika haberleri | Yangın bölgesinde köpek ve yavrularına jandarma koruması
Son dakika haberleri | Yangın bölgesinde köpek ve yavrularına jandarma koruması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Mahmut Özer Bülent Turan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Serdar Ortaç Süreyya Yalçın
Spor Muslera Mesut Özil Hakan Reçber Rıza Kayaalp Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Yangın bölgesinde köpek ve yavrularına jandarma koruması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 12:12:37. #1.14#

title