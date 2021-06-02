Son dakika haberleri | YALOVA MERKEZLİ 4 İLDE İNSAN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 18 GÖZALTI

Son dakika gelişmesine göre Yalova merkezli, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale illerindeki 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, insan kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 18 örgüt üyesi ve 88 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Yalova merkezli, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale illerindeki 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, insan kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 18 örgüt üyesi ve 88 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından insan kaçakçılığı yapan örgütün yurt dışından gelen düzensiz göçmenlerin göçmen kaçakçılığı suçunu işlediğini tespit edildi. Örgütün göçmenleri barınak tabir edilen alanlarda topladığı bilgisine ulaşan polis, operasyon düğmesine bastı. Takibe alınan örgüte yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale illerindeki 11 adreste aramalar gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında örgüt lideri A.M.'nin de olduğu 15'i yabancı uyruklu 18 kişi ve 88 düzensiz göçmen gözaltın alındı. Polis A.M'nin yurt dışı bağlantılarının olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçtan elde edilen toplam 108 bin 830 TL, 2 bin 700 euro, bin dolar ve 32 milyon İran Riyali para ile ücret kayıtlarının not alındığı defterler ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 kişi adliyeye sevk edildi. 88 düzensiz göçmen için ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı