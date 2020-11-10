Son dakika haberleri | Yalova merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu
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Son dakika haberleri | Yalova merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu

10.11.2020 13:07 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:11
Son dakika haberleri | Yalova merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre YALOVA merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 19'u yabancı uyruklu 31 kadın ile 16 çete üyesi yakalanarak, gözaltına alındı.

YALOVA merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 19'u yabancı uyruklu 31 kadın ile 16 çete üyesi yakalanarak, gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit ettiği fuhuş çetesini teknik takibe aldı. Yapılan takibin sonunda da 7 Kasım günü, 18 çete üyesine yönelik Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Antalya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 16 şüpheli yakalanarak, gözaltına aldı. 2 şüpheli halen aranırken baskın yapılan ev ve iş yerlerinde 128 gram uyuşturucu, ruhsatsız 2 av tüfeği ve 6 şişe sahte içki ele geçirildi.

Fuhuş yaptığı değerlendirilen 19'u yabancı uyruklu 31 kadın da emniyete götürüldü.Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.


- Yalova
Son dakika haberleri | Yalova merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu
Son dakika haberleri | Yalova merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu
Son dakika haberleri | Yalova merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu
Son dakika haberleri | Yalova merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu
Son dakika haberleri | Yalova merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu
Son dakika haberleri | Yalova merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu
Son dakika haberleri | Yalova merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu
Son dakika haberleri | Yalova merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu
Son dakika haberleri | Yalova merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu
Son dakika haberleri | Yalova merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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