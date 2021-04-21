Son dakika haberleri | Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 234'e yükseldi
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Son dakika haberleri | Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 234'e yükseldi

Son dakika haberleri | Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 234'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Güven Kaya - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Yalova'daki Hersek Lagünü'nde yapılan son sayımda tespit edilen "güvercin doğanı" ve "boz doğan" olarak bilinen "falco columbarius" ile kuş türü sayısı, 234'e çıktı.

Yalova'daki Hersek Lagünü'nde yapılan son sayımda tespit edilen "güvercin doğanı" ve "boz doğan" olarak bilinen "falco columbarius" ile kuş türü sayısı, 234'e çıktı.

Altınova ilçesinde, "Kuş Oteli" olarak anılan Hersek Lagün'ünde yapılan son kuş sayımında "güvercin doğanı" türü tespit edildi.

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, lagünün Türkiye'deki 470 kuş türünün 234'ünü misafir ettiğini söyledi.

Lagünün 200 hektarlık alanda kuşları ağırladığını aktaran Bülbül, "Ülkemizde görülen doğanların en küçüğü olan 'boz doğan', kuzey ülkelerine göçe başlamadan önce Hersek Lagünü'nü ziyaret ederek, alan kuş listesine adını yazdırmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güven Kaya

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