Son dakika haberleri | Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 234'e yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre Yalova'daki Hersek Lagünü'nde yapılan son sayımda tespit edilen "güvercin doğanı" ve "boz doğan" olarak bilinen "falco columbarius" ile kuş türü sayısı, 234'e çıktı.