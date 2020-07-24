Son dakika haberleri | Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu bir zanlı tutuklandı Son dakika gelişmesine göre Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu kişinin kullandığı otomobilde 3 kilo 610 gram esrar ve 918 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu kişinin kullandığı otomobilde 3 kilo 610 gram esrar ve 918 uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Eskihisar-Topçular Feribot İskelesi ve çevresinde uyuşturucu madde sevk edenlere yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla bölgede arama faaliyetinde bulundu. Zanlı ve aracında yapılan aramada, 3 kilo 610 gram esrar ve 918 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu M.M. (25), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti" suçundan tutuklandı. Kaynak: AA