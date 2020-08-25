Son dakika haberleri: Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı Son dakika haberine göre YALOVA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

YALOVA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik ortak operasyon yaptı. Diğer şube müdürlüklerinin de destek verdiği operasyonda, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 10 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Dedektör köpeklerin katıldığı operasyonda, 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 78,29 gram sentetik kannabinoid, 13,35 gram metamfetamin ile 3 tabanca, 3 av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği ve 13 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA