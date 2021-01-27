Son dakika haberleri! Yalova'da tartıştığı kadını silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
27.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:00
Son dakika haberi... Yalova'da tartışma sırasında bir kadına silahla ateş ederek yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Yalova'da tartışma sırasında bir kadına silahla ateş ederek yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde S.K'yi tabancayla yaraladıktan sonra F.K.G. ile kaçtığı iddia edilen M.Ş'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
M.Ş. ile F.K.G, ekiplerin takibi sonucu Çınarcık ilçesinde suç aleti silahla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. F.K.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız