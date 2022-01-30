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Son dakika haberleri! Yalova'da tadilat yaparken balkondan düşen kişi öldü

AA, Alirıza Sözbir - Güncel
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Son dakika haberleri! Yalova'da tadilat yaparken balkondan düşen kişi öldü

Son dakika haberi... Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, kendisine ait evde tadilat işiyle uğraşırken balkondan düşen kişi yaşamını yitirdi.

ÇINARCIK, YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, kendisine ait evde tadilat işiyle uğraşırken balkondan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Harmanlar Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katındaki evinde tadilat çalışması yapan Hasan Yıldırım (30), balkonda çalıştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yıldırım'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA / Alirıza Sözbir - Güncel

Çınarcık, Yalova, Güncel, Haber

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