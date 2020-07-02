Son dakika haberleri! Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasıyla ilgili iddianame kabul edildi
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Son dakika haberleri! Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasıyla ilgili iddianame kabul edildi

Son dakika haberleri: Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 18'i tutuklu 34 sanık hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Son dakika haberleri! Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasıyla ilgili iddianame kabul edildi
02.07.2020 16:21 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:21

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 18'i tutuklu 34 sanık hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen 150 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu tüm sanıkların cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, "zimmet" suçundan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen Salman'ın, sorumluluğu altında bulunan belediyenin kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanımını sağlamaktan ve gözetiminden sorumlu olduğu hatırlatıldı.

Zimmetine para geçirdiği öne sürülen Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli tutuklu sanık Reşat E'nin, belediyenin banka hesabından usulsüz olarak ödenen paraları Güleç'e götürdüğü ve bu paraların bir kısmının Belediye Başkanlığı Özel Kalem Birimi çalışanı S.K'ye verildiği belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Güleç ile sekreteri B.T. arasında yapılan Whatsapp mesajlaşmaları dikkate alındığında, şüpheli Salman'ın yapılan usulsüz ödeme işlemlerinden haberi olduğu anlaşılmaktadır. Zira Yalova Belediyesine ödeme yapılacak şahısların, ödemeleri belediye veznelerine yapmaları, belediye tarafından üçüncü şahıslara yapılacak ödemelerin ilgili şahısların banka hesaplarına aktarılması gerekirken,

Whatsapp görüşmeleri ve ifade tutanaklarından anlaşılacağı üzere Halit Güleç'te toplanan

bir paranın olduğu, bu paradan bazı basın yayın kuruluşları ve üçüncü kişilere ödeme yapıldığı, Belediye Başkanı'nın bu ödemelerden haberinin olmamasının hayatın olağan akışına aykırı düşmektedir. Belediye Başkanı'nın, 'Zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü

kamu görevlisi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumludur' hükmü gereği nitelikli zimmet suçunu işlediği anlaşılmaktadır."

İddianamede, Salman ve Güleç hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve mülkiye müfettişi raporunda belirtilen diğer konularla ilgili soruşturmanın ayrı bir dosyada devam ettiği aktarıldı.

Güleç'in, Belediye Başkan Yardımcısı olarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden sorumlu

olduğu bildirilen iddianamede, "Dolayısı ile şüpheli Halit Güleç'in koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu paraları

görevin gerekleriyle bağdaşmayacak şekilde tasarrufta bulunarak zimmet suçunun ortaya

çıkmaması için 2014-2020 yıllarında Reşat E'yi azmettirerek 555 sahte belge

(muhasebe fişi ve ödeme emri) düzenlettirerek kendisinin, Bekir B. ile Reşat E'nin zimmetine 20 milyon 739 bin 664 TL'yi geçirmek

suretiyle zincirleme nitelikli zimmet suçunu işlediği görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

İddianamede, görevden el çektirilen Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in "resmi belgede sahtecilik, irkap ve zimmet" suçlarından cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıklar hakkında istenen cezalar da iddianamede belirtildi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Soruşturma süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat'ta Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

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Kaynak: AA

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