Yalnızçam Kayak Merkezi'nde enstrüman çalarken kayak yaparken turistler ilgi çekti
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Yalnızçam Kayak Merkezi'nde enstrüman çalarken kayak yaparken turistler ilgi çekti

28.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:33

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde müzik eşliğinde kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde müzik eşliğinde kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Kentte 2017'de Avrupa Birliği desteğiyle inşa edilen Yalnızçam Kayak Merkezi'ndeki modern tesis, bu yıl yerli ve yabancı kayakseverleri tam kapasiteyle ağırlıyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi seyahat ve konaklama belgesini alarak merkeze gelen turistler, pistlerde kayak ve snowboard yaparak eğlendi.

Akordiyon ve nağara çalarak kayan Cansel Tanrıverdi ve Kürşat Bozkır, farklı bir tecrübeye imza attı.

Tanrıverdi ve Bozkır'ın enstrüman çalarak kayması çevredekilerin de ilgisini çekti.

Tanrıverdi, AA muhabirine, amaçlarının Yalnızçam'ı tanıtmak olduğunu belirterek, "Burada mükemmel bir doğa ve hava var. Biz de müzikle uğraşanlar olarak böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. İyi de oldu." dedi.

Yalnızçam Kayak Merkezi'nde enstrüman çalarken kayak yaparken turistler ilgi çekti
Yalnızçam Kayak Merkezi'nde enstrüman çalarken kayak yaparken turistler ilgi çekti
Yalnızçam Kayak Merkezi'nde enstrüman çalarken kayak yaparken turistler ilgi çekti
Yalnızçam Kayak Merkezi'nde enstrüman çalarken kayak yaparken turistler ilgi çekti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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