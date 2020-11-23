Son dakika haberleri... Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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Son dakika haberleri... Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

23.11.2020 14:30 | Son Güncelleme: 23.11.2020 14:35
Son dakika haberleri... Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Son dakika haberine göre SİVAS'ta yalnız yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan Nadiye Yıldız (71), evinde ölü bulundu.

SİVAS'ta yalnız yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan Nadiye Yıldız (71), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi İhsan Öğer Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Nadiye Yıldız'dan bir süredir haber alamayan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çilingir yardımı ile evin kilitli olan kapısını açtırdı. Nadiye Yıldız, evin yatak odasında yatağın kenarında yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Son dakika haberleri... Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri... Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri... Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri... Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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