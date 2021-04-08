Son dakika haberleri... Yalçınkaya'dan polislere anlamlı ziyaret
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Son dakika haberleri... Yalçınkaya'dan polislere anlamlı ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Yalçınkaya'dan polislere anlamlı ziyaret

Son dakika haberlerine göre Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçe emniyet müdürü ve görevi başındaki polis memurlarını ziyaret ederek polis haftalarını kutladı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçe emniyet müdürü ve görevi başındaki polis memurlarını ziyaret ederek polis haftalarını kutladı.

Yalçınkaya, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. İlk durağı İlçe Emniyet Müdürlüğü olan Yalçınkaya burada İlçe Emniyet Müdürü Murat Yücel'i makamında ziyaret etti. Emniyet Müdürü Yücel nezdinden tüm polislerin haftasını kutlayan Yalçınkaya, gece gündüz demeden çalışan polisler için "Allah tırnaklarını taşa değdirmesin. Her zaman sağlık, mutluluk içinde görev başında olmalarını canı gönülden diliyoruz" dedi.

Yalçınkaya kontrol noktasında görev yapan polisleri de unutmadı. Hem moral vermek hem haftalarını kutlamak için nöbet başındaki polisleri ziyaret etti. Polisler Başkan Yalçınkaya'ya teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri... Yalçınkaya'dan polislere anlamlı ziyaret
Son dakika haberleri... Yalçınkaya'dan polislere anlamlı ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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