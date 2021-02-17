Son dakika haberleri | Yakınlarından hırsızlık şüphelilerine: Tırsma, ifadeni güzel ver?
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Son dakika haberleri | Yakınlarından hırsızlık şüphelilerine: Tırsma, ifadeni güzel ver?

17.02.2021 12:32 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:35
Son dakika haberleri | Yakınlarından hırsızlık şüphelilerine: Tırsma, ifadeni güzel ver?

Son dakika haberler... ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çaldıkları jeneratörü internet üzerinden satışa çıkaran şüpheliler, kendileriyle alıcı gibi iletişime geçen jandarma tarafından yakalandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çaldıkları jeneratörü internet üzerinden satışa çıkaran şüpheliler, kendileriyle alıcı gibi iletişime geçen jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin gözaltına alınması sırasında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen bir kişi de yakalandı. Adliyeye sevk edilirken yakınlarının "Tırsma, ifadeni güzel ver tamam mı?" diye seslendiği 3 şüpheli tutuklandı.

Manavgat ilçesinin Sevinç Mahallesi'nde 29 Ocak Cuma günü yaşanan 2 ayrı hırsızlık olayında jeneratör, su motoru, kırıcı delici matkap gibi çok sayıda malzeme çalındı. Şikayet üzerinde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel bir ekip kuruldu. Jandarma dedektifleri yaptıkları araştırmada çalınan jeneratörün ikinci el eşya alıp satılan bir internet sitesi aracılıyla satışa çıkarıldığını belirledi.

Şüphelilerle alıcı gibi irtibat kuran Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, Emek Mahallesi'nde bulunan Dostluk Parkı'nda buluşarak pazarlık yaptı. Yapılan pazarlığın ardından Mustafa H. ve Müslüm H. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararının ardından şüphelilerin evinde yapılan aramada çalınan jeneratörün yanı sıra çalınan su motoru da bulundu. Arama sırasında şüphelilerin kardeşi olduğu belirlenen Yaşar H., jandarma ekiplerine mukavemette bulununca gözaltına alındı. Yaşar H.'nin hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezası bulunduğu belirlendi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünü ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye getirilirken yakınları, "Tırsma, ifadeni güzel ver tamam mı?" diye seslendi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Mustafa H. ve Müslüm H. 'hırsızlık' suçundan, Yaşar H. ise hakkında verilen yakalama kararının vicahiye çevrilmesiyle tutuklandı.


Son dakika haberleri | Yakınlarından hırsızlık şüphelilerine: Tırsma, ifadeni güzel ver?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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