Son dakika haberleri! Yakınına ait otomobilin anahtarını gizlice alan çocuk kaza yaptı: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Yakınına ait otomobilin anahtarını gizlice alan çocuk kaza yaptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Yakınına ait otomobilin anahtarını gizlice alan çocuk kaza yaptı: 1 ölü Kazada çocuğun yanında bulunan 15 yaşındaki arkadaşı araçtan fırladı Araçtan fırlayan çocuk takla atan aracın altında kalarak feci şekilde can verdi Çocuğun olay yerine gelen abileri sinir krizi geçirdi Antalya'da yakınına...

Yakınına ait otomobilin anahtarını gizlice alan çocuk kaza yaptı: 1 ölü

Kazada çocuğun yanında bulunan 15 yaşındaki arkadaşı araçtan fırladı

Araçtan fırlayan çocuk takla atan aracın altında kalarak feci şekilde can verdi

Çocuğun olay yerine gelen abileri sinir krizi geçirdi

ANTALYA - Antalya'da yakınına ait otomobilin anahtarını gizlice alarak şehir turuna çıktıkları iddia edilen 13 yaşındaki çocuk, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada çocuğun yanında bulunan 15 yaşındaki arkadaşı araçtan fırlayarak takla atan aracın altında kalıp feci şekilde can verdi. Ölen çoğun olay yerine gelen ağabeyleri ise sinir krizleri geçirdi. İki kardeş güçlükle sakinleştirildi.

Kaza, Kepez İlçesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde saat 12.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gazi Mahallesinde oturan N. K.D, iddiaya göre, yakınlarına ait 07 UY 341 plakalı Ford Fiesta model aracın anahtarını gizlice alarak mahallede dolaşmaya başladı. N.K.D, bir süre sonra yanına mahalle arkadaşı Bedirhan Şirazi de alarak ilçede gezmeye başladı. Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerine geldikleri sırada sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce cadde üzerinde kavşakta bulunan orta refüje çarptı. Daha sonra ise hızını alamayarak takla attı. Bu sırada aracın yolcu koltuğunda oturan Bedirhan Şirazi, araçtan fırladı.

Feci şekilde can verdi

Takla atan araç, Şirazi'nin üzerine düşerek durdu. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine koşarak, çocuğun üzerine düşen aracı kaldırdı. Kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şirazi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu haber alan yakınları olay yerine gelerek, sinir krizleri geçirdi. Zaman zaman yerde yatan çocuğa sarılarak gözyaşı döktü. Çocuğun iki ağabeyi olay yerine gelen diğer yakınları teselli etti. Kazada yaralanan sürücü çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza alanını güvenlik şeridi ile çevirdi. Yapılan incelemenin ardından ceset olay yerinden alınarak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Son dakika haberleri! Yakınına ait otomobilin anahtarını gizlice alan çocuk kaza yaptı: 1 ölü
Son dakika haberleri! Yakınına ait otomobilin anahtarını gizlice alan çocuk kaza yaptı: 1 ölü
Son dakika haberleri! Yakınına ait otomobilin anahtarını gizlice alan çocuk kaza yaptı: 1 ölü
Son dakika haberleri! Yakınına ait otomobilin anahtarını gizlice alan çocuk kaza yaptı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

Son dakika haber... Yakınına ait otomobilin anahtarını gizlice alan çocuk kaza yaptı: 1 ölü
Son dakika haber... Yakınına ait otomobilin anahtarını gizlice alan çocuk kaza yaptı: 1 ölü
Genç kızın eski sevgili isyanı! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca dükkana kapatıp dövdü
Genç kızın eski sevgili isyanı! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca dükkana kapatıp dövdü
Son dakika haberleri | Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri | Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mehmet Şimşek Meral Akşener Bülent Tüfenkci Mustafa Destici
Magazin Alişan Haluk Levent Yıldız Tilbe Berdan Mardini
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Denizli Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Yakınına ait otomobilin anahtarını gizlice alan çocuk kaza yaptı: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 15:04:57. #1.14#

title