Son dakika haberleri... Yakılan ateş az daha ormanı yakıyordu
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Son dakika haberleri... Yakılan ateş az daha ormanı yakıyordu

Son dakika haberleri... Yakılan ateş az daha ormanı yakıyordu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Karabük Safranbolu ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan ateş ormana sıçramadan söndürüldü.

Karabük Safranbolu ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan ateş ormana sıçramadan söndürüldü.

İlçeye bağlı Emek Mahallesi Şahbey deresi mevkiinden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri yanan ormanlık alana da kısmen sıçrayan alevlere müdahale ederek söndürdü. - KARABÜK

Son dakika haberleri... Yakılan ateş az daha ormanı yakıyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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