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Son dakika haberleri | Yakasındaki kamerayla ehliyet sınavına girerken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Yakasındaki kamerayla ehliyet sınavına girerken yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan sürücü belgesi sınavına yakasına kurduğu kopya çekme düzeneği ile girmek isteyen bir kişi yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan sürücü belgesi sınavına yakasına kurduğu kopya çekme düzeneği ile girmek isteyen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında sürücü belgesi sınavına girmek isteyen yabancı uyruklu A.H. sınavın yapılacağı salonun girişinde İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personellerce yapılan üst aramasında; kıyafetinin yaka altından kollarına uzanan kamera ve ses düzeneği kurduğu belirlendi.

Şahsın alınan ifadesinde, düzeneği kopya çekmek amaçlı kurdurduğunu belirtti.

A.H. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Son dakika haberleri | Yakasındaki kamerayla ehliyet sınavına girerken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Milli Eğitim Müdürlüğü, Hisarcık, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Haber

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