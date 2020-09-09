Son dakika haberleri! Yakalanan dolandırıcılardan alınan 200 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Yakalanan dolandırıcılardan alınan 200 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi

Son dakika 3. sayfa haberi... Tünceli'nin Ovacık ilçesinden dolandırıcılık yoluyla Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine getirilen 200 küçükbaş hayvan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Son dakika haberleri! Yakalanan dolandırıcılardan alınan 200 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi
09.09.2020 18:52 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:57

Tünceli'nin Ovacık ilçesinden dolandırıcılık yoluyla Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine getirilen 200 küçükbaş hayvan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece nitelikli dolandırıcılıktan tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Ovacık'ta kuzu besiciliği yapan H.Ç. Siverek'ten gelen ve kendilerini tüccar olarak tanıtan Ö.A. ve M.K. isimli şahıslara 200 kuzu sattı. Parasını almak için Siverek'e gelen H.Ç. burada dolandırıldığını anlayınca jandarmaya başvurdu. H.Ç.'nin şikayeti üzerine çalışma yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri kuzuları ilçe kırsalında tespit etti. Yapılan operasyonla H.Ç.'yi dolandırdıkları iddia edilen Ö.A. ile M.K. gözaltına alınırken, bulunan kuzular da sahibine teslim edildi.

Jandarma tarafından adliyeye sevk edilen Ö.A. ve M.K. mahkeme tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Tayanç Ayaydın Yasemin Özilhan Nilperi Şahinkaya
Spor Can Bartu Gökhan Töre Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Eylül Milli Sabah
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Yakalanan dolandırıcılardan alınan 200 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 19:00:05. #1.15#
title