Son dakika haberleri: Yahşihan'a 73 milyonluk yatırım
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Son dakika haberleri: Yahşihan'a 73 milyonluk yatırım

Son dakika haberine göre Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçede altyapı çalışmalarının bu ayın ortasında başlayacağını duyurdu.

Son dakika haberleri: Yahşihan'a 73 milyonluk yatırım
01.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:12

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçede altyapı çalışmalarının bu ayın ortasında başlayacağını duyurdu.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, normalleşme sürecinin ilk günü kentteki basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Burada Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu ve belediye bünyesinde çalışan müdürler ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Türkyılmaz, ilçede yapılacak projeleri duyurdu.

"Yahşihan en az 100 yıl altyapı sorunu çekmeyecek"

Haziran ayının ortalarında Yahşihan'da altyapı çalışmalarına başlanacağının müjdesini veren Başkan Türkyılmaz, "Bir belediye başkanının en riskli yatırımı altyapı çalışmasıdır. Biz o riski göze alıyoruz. Çünkü Yahşihan'ın en az 100 yıl altyapı sorununu çözmüş olacağız" dedi. Ayrıca yapılacak olan altyapı çalışmasının yağmur suyu, kanalizasyon ve normal su olmak kaydıyla 232 bin 938 metre olacağını ve toplamda 73 milyon liraya mal olacağını belirten Türkyılmaz, çalışmaların 500 günde tamamlanacağını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan iki ayrı hibe

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 1 milyon lira ve 500 bin lira değerinde iki ayrı hibe aldıklarını duyuran Türkyılmaz, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilçemize 500 bin lira değerinde bir sulama aracı ve 250 konteyner hibe etti. Ayrıca sokak hayvanları için 1 milyon lira değerinde bir hibe aldık. 'Pati Köy' kuracaktık, bunun hazırlıkları da tamamlandı. Biliyorsunuz Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy veterinerdi. Allah nasip ederse, onun adını yaşatmak için barınağın adı 'Mehmet Akif Ersoy Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi olacak. Ayrıca buradan hibeleri almamızda emeği geçen MHP Milletvekili Halil Öztürk, AK Parti Milletvekili Ramazan Can ve MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu'na ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Yapılacak parklardan birine rahmetli olmuş bir gazetecinin adı verilecek"

Yıkım çalışmaların devam ettiklerini belirten Başkan Türkyılmaz, "Bugüne kadar 7 usulsüz yer yıktık. Şu anda 4-5 tane kaldı. Hastanenin orada Hilal Park yapacağımız bir alan var. 3 hilal ve Türk motifli bir park yapacağız. Yahşihan Belediyesi'nin eski binasını ve müftülüğü yıkacağız. Böylece Yahşihan büyük bir meydana kavuşacak. 20 milyon lira değerinde bir de cami projemiz var. Ayrıca, Yahşihan'da bulunan her mahalleye Aydın Çopur Parkı gibi bir park yapacağız. Finansmanımızı hazırladık altyapı çalışması bittikten sonra 15 park yapacağız. Hatta basın mensubu arkadaşlar uygun görürlerse, kendi aralarında bir oylama yaparak, yapılacak olan parklardan birine rahmetli olmuş basın mensuplarımızdan birinin adını verebiliriz" ifadelerini kullandı.

Yahşihan Belediyesi'nin 100'e yakın davası var

Başkan Türkyılmaz, son günlerde gündemde olan imar ile ilgili yaptığı açıklamada, Yahşihan Belediyesi'nin eski dönemlere ait belediye arsa kayıtlarının kaydırılması, imar uygulamalarından belediyenin ettiği zararlar ve onanmış arazilerdeki teminat davaları ile ilgili 100'e yakın davası olduğunu belirtti. Ayrıca Türkyılmaz, eskiden kalan 3 tane suç dosyasının savcılığa verileceğini belirtti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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