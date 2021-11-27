Son dakika haberleri! Yağmurla gelen kaza kameraya yansıdı

BURSA (İHA) - Bursa'da sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden cip sürücüsü yol kenarında park edilmiş otomobillere çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün Nilüfer ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yağmurun yağmasıyla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden cip sürücüsü bir süre yolda savruldu. Kontrolden çıkan araç yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarparak durabildi. Gün içerisinde insan yoğunluğunun olduğu caddede kaza esnasında kimsenin olmaması faciayı önledi. Cadde esnafı kazanın gürültüsüyle kendini dışarıya atıp önce otomobilini kontrol etti, ardından cip sürücüsüne yardıma koştu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA