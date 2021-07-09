Son dakika haberleri... Yağmur suyu drenaj kanalına düşen yavru kediyi jandarma ekipleri kurtarıldı
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Son dakika haberleri... Yağmur suyu drenaj kanalına düşen yavru kediyi jandarma ekipleri kurtarıldı

Son dakika haberleri... Yağmur suyu drenaj kanalına düşen yavru kediyi jandarma ekipleri kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde ağzı açık bırakılan yağmur suyu drenaj kanalına düşen yavru kedi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde ağzı açık bırakılan yağmur suyu drenaj kanalına düşen yavru kedi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde yağmur suyu drenaj kapaklarının olmaması büyük tehlike oluştururken, yavru bir kedi burada açık bırakılan kanala düştü. Çevredekiler sesi duyarak durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri yavru kediyi düştüğü yerden çıkardı. Jandarma ekiplerinin ellerinde korkudan titreyen ve sağlık durumu iyi olduğu belirtilen kedi, başı okşanarak sakinleştirdi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri... Yağmur suyu drenaj kanalına düşen yavru kediyi jandarma ekipleri kurtarıldı
Son dakika haberleri... Yağmur suyu drenaj kanalına düşen yavru kediyi jandarma ekipleri kurtarıldı
Son dakika haberleri... Yağmur suyu drenaj kanalına düşen yavru kediyi jandarma ekipleri kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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