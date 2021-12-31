Son dakika haberleri... YAĞIŞLI HAVA KAZAYI DA BERABERİNDE GETİRDİ

ANTALYA (DHA) - Burdur'da yağış nedeniyle görüş mesafesinin kısalmasından dolayı motosikletiyle önünde ilerleyen otomobile arkadan çarpan Halit T. (17) yaralandı.

Kaza, Burdur- Antalya Karayolu'nda dün akşam 21.00 sıralarında meydana geldi. Burdur'dan Antalya istikametine gitmekte olan Halil T. kullandığı 15 AAV 478 plakalı motosikletle aynı yönde ilerleyen Duran Küçükşahin (42) yönetimindeki 34 KN 9675 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yağış nedeniyle görüş mesafesinin kısalmasından dolayı gerçekleştiği iddia edilen kazada motorsikletten savrulan Halil T. otomobilin arka camına çarparak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otomobil sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.