Son dakika haberleri | Yağışlı hava kazaya neden oldu: 1 yaralı
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Son dakika haberleri | Yağışlı hava kazaya neden oldu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Yağışlı hava kazaya neden oldu: 1 yaralı

Son dakika habere göre Ankara'nın Sincan ilçesinde yağışlı hava yüzünden bir pikabın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

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Ankara'nın Sincan ilçesinde yağışlı hava yüzünden bir pikabın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücü A.K., Wolksvagen marka 06 CFF 367 plakalı aracıyla Sincan istikametinden Polatlar istikametine seyir halindeyken Gödekırı mevkiinde yağışlı ve kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak toprak alana çarpmasıyla kaza meydana geldi. Kazada sürücü A.K. yaralandı. Sincan İlçe Jandarma ekipleri kaza sonrası yolda güvenlik önlemleri aldı. - ANKARA

Son dakika haberleri | Yağışlı hava kazaya neden oldu: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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