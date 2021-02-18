Son dakika haberleri... Yabancı ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi
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Son dakika haberleri... Yabancı ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi

18.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:15
Son dakika haberleri... Yabancı ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi

Edinilen son dakika haberine göre Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, "TCMB, 2021 yılının büyük bir kısmında politika faizini sabit tutabilir, enflasyonun beklenmedik bir şekilde yukarı yönlü hareket etmesi durumunda artışa bile gidebilir.

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, "TCMB, 2021 yılının büyük bir kısmında politika faizini sabit tutabilir, enflasyonun beklenmedik bir şekilde yukarı yönlü hareket etmesi durumunda artışa bile gidebilir." ifadelerini kullandı.

TCMB Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede TCMB'nin enflasyonu yüzde 5 hedefiyle uyumlu hale getirmek, makroekonomik ve finansal istikrarı geliştirmek amacıyla sıkı para politikasına kararlılıkla devam edeceği sözünü tekrarladığını belirtti.

Enflasyonun öngörülen aşağı yönlü trend yolundan önemli derecede sapması durumunda TCMB'nin faizlerde artışa gitmeye hazır olduğunu ifade eden Matys, bankanın verdiği mesajın tümüyle şahin olmaya devam ettiğini, bankanın vurgulanan trendlerde sürdürülebilir gelişmeler sağlanan kadar faiz indirimine gitmeyeceği öngörüsünde bulundu.

TCMB'nin 2021 yılının büyük bir kısmında politika faizini sabit tutabileceğini, enflasyonun beklenmedik bir şekilde yukarı yönlü hareket etmesi durumunda artışa bile gidebileceğini vurgulayan Matys, bu durumunda dolayısıyla TL'ye destek sağlayabileceğini kaydetti.

Dolar/TL'nin ileriki aylarda 6,50 seviyelerine kadar gerileyebileceğini belirten Matys, "Türkiye'nin başlıca ticaret yaptığı ülkelerin aşılamalar gerçekleştirdikçe kısıtlamaları kademeli olarak kaldıracağı varsayarsak, sıkı para politikasının iç talebi baskılamasıyla ekonominin lokomotifi ihracat olacak" dedi.

-"TCMB yılın 3. çeyreğinde 100 baz puan, 4. çeyreğinde de 100 baz puan indirime gidebilir"

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen de TCMB'nin faiz kararının beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini ifade etti.

TCMB'nin yılın ilk yarısında politika faizini yüzde 17'de sabit tutacağı öngörüsünde bulunan Kalen, "Enflasyonun düşeceğine dair beklentiler, TL'nin önemli derecede güçlenmesi, TCMB'nin Kasım - Aralık 2020 döneminde alınan kararların enflasyon dinamiklerinde bir geriye dönüşü ateşlediğine inanması için sebep oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

TCMB'nin yılın 3. çeyreğinde para politikasında gevşemeye gidebileceğini aktaran Kalen, bankanın politika faizinde yılın 3. çeyreğinde 100 baz puan, 4. çeyreğinde de 100 baz puan indirime gidebileceğini dile getirdi.

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio ise "Bana göre, Para Politikası Kurulu toplantısı faiz artırımlarının bittiğini doğruladı" diye konuştu.

Acil durumlar olmaması durumunda TCMB'nin faiz artışına gitmeyeceği öngörüsünde bulunan Maggio, bir sonraki hamlenin aylar sonra gerçekleşse bile faiz indirimi olabileceğini, bankanın para politikasında gevşemeye temmuz ayında başlayabileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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