Son dakika haberleri... Wisconsin'de polisin ağır yaraladığı siyahi, çocuklarının gözü önünde vurulmuş
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Son dakika haberleri... Wisconsin'de polisin ağır yaraladığı siyahi, çocuklarının gözü önünde vurulmuş

Bir son dakika haberine göre ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin arkadan vurarak ağır yaraladığı siyahinin olay sırasında çocuklarının da yanında olduğu belirtildi.

Son dakika haberleri... Wisconsin'de polisin ağır yaraladığı siyahi, çocuklarının gözü önünde vurulmuş
24.08.2020 21:21 | Son Güncelleme: 24.08.2020 21:21

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin arkadan vurarak ağır yaraladığı siyahinin olay sırasında çocuklarının da yanında olduğu belirtildi.

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda Jacob Blake isimli siyahi ağır yaralanmıştı.

Sosyal medyada yer alan bir videoda, polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake'i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında ise arkasından 7 el ateş etiği görülüyor.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, hastanede tedavisi süren Blake'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Polisin açıklamasına göre, polis, "aile içi bir olay" gerekçesiyle gelen ihbar üzerine olay yerine gitmişti.

Amerikan medyasına konuşan görgü tanıkları ise Blake'in tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve polislerin bu esnada geldiğini iddia etmişti.

Blake'in üç çocuğu babalarının polis tarafından vurulduğunu gördü

Wisconsin Valisi Tony Evers, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Blake'in gündüz vakti arkasından defalarca vurulduğunu belirterek, "Henüz tüm ayrıntılara sahip olmasak da kesin olarak bildiğimiz şey şu ki o, eyaletimizde veya ülkemizde kolluk kuvvetlerinde görevli kişilerin ellerinde vurulan, yaralanan veya acımasızca öldürülen ilk kişi değil." dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Avukat Benjamin Crump ise Blake'in arabaya binmeye çalışırken polis tarafından vurulduğunu ve o sırada üç çocuğunun da arabada bulunduğunu belirtti.

Crump, "Bir polisin babasını vurduğunu gördüler. Sonsuza kadar travma geçirmiş olacaklar. Çocuklarımız daha iyisini hak ediyor." ifadesini kullandı.

Demokrat Partili başkan adayı Biden'den soruşturma çağrısı

Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, Blake'in polis tarafından vurulmasına ilişkin acil, tam ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Biden, yaptığı açıklamada, Blake'in vurulmasını çocuklarının arabadan izlediğini ve başka bir siyahi Amerikalının daha aşırı gücün kurbanı olduğunu kaydederek, acil, tam ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısı yaptı.

Yüzlerce kişi sokağa döküldü

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından sokaklara dökülen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, kent meydanında ve Kenosha polis merkezinin etrafında toplanan göstericiler uzun süre eylemlerine devam etmişti.

Olayların ardından Kenosha'da gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirilmişti.

Mayısta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucunda siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 1 aydan uzun süren şiddet içerikli gösteriler yaşanmıştı.

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Kaynak: AA

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