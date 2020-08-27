Son dakika haberleri! Wisconsin'de polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor Son dakika gündem haberi: ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolar sokağa çıkma yasağına rağmen devam ediyor.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolar sokağa çıkma yasağına rağmen devam ediyor. Sokağa çıkma yasağına bu gece de uymayan göstericiler, kent sokaklarında slogan atarak yürürken, protestoların önceki günlere göre daha sakin ve şiddetsiz geçtiği gözlendi. Kaynak: AA