Son dakika haberleri: Wisconsin'de 2 protestocunun ölümüyle ilgili tutuklanan şüpheli Trump'ın seçim mitinginde görüldü
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Son dakika haberleri: Wisconsin'de 2 protestocunun ölümüyle ilgili tutuklanan şüpheli Trump'ın seçim mitinginde görüldü

Son dakika haberi... ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Blake'i vurmasıyla başlayan protestolarda açılan ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 17 yaşındaki tutuklanan şüpheli Kyle Rittenhouse'nin ABD Başkanı Trump'ın 30 Ocak'ta Lowa eyaletinin düzenlenen mitinginde gözüktüğü...

Son dakika haberleri: Wisconsin'de 2 protestocunun ölümüyle ilgili tutuklanan şüpheli Trump'ın seçim mitinginde görüldü
27.08.2020 15:40 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:43

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Blake'i vurmasıyla başlayan protestolarda açılan ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 17 yaşındaki tutuklanan şüpheli Kyle Rittenhouse'nin ABD Başkanı Trump'ın 30 Ocak'ta Lowa eyaletinin düzenlenen mitinginde gözüktüğü ortaya çıktı.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolarda açılan ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 17 yaşındaki Kyle Rittenhous dün tutuklandı. 17 yaşındaki Kyle Rittenhouse, 2 kişinin ölümü ve 1 kişinin ağır yaralanmasıyla ilgili "birinci derece kasıtlı cinayetten" yargılanmak üzere tutuklandı. Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde dün gece düzenlenen protestolarda, beyaz bir Amerikalı tarafından açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de ağır yaralanmıştı.

ŞÜPHELİDEN "MAVİ YAŞANLAR ÖNEMLİDİR" PAYLAŞIMI

Rittenhouse'un sosyal medya hesabından kendisi tarafından yayınlanan görüntülerde, 30 Ocak'ta Lowa eyaletinin Des Moines kentinde düzenlenen Trump mitinginde ön saflarda olduğu  tespit edildi. Rittenhouse'un sıklıkla sosyal medya hesapları aracılığıyla 'Siyah Yaşamlar Önemlidir' protestolarına karşı ABD polisine destek vererek 'Mavi Yaşamlar Önemlidir' mesajları yayınladığı açıklandı.  

TRUMP'IN KAMPANYA SÖZCÜSÜ: 'BİZİMLE İLGİSİ YOK'

Rittenhouse'un Başkan Trump'a sadece birkaç metre uzaklıkta, ön sırada, kürsünün yanıbaşında olduğu görülürken, şüphelinin sosyal medya hesabından mitingden bir de video yayınladığı ortaya çıktı. Başkan Trump'un seçim kampanyasında çalışan sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu kişinin bizim kampanyamızla hiçbir ilgisi yok" dedi. 


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Kaynak: DHA

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