Son dakika haberleri... WİSCONSİN - ABD'de 2 göstericiyi öldüren Rittenhouse'ın yargılanması - Haberler
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Son dakika haberleri... WİSCONSİN - ABD'de 2 göstericiyi öldüren Rittenhouse'ın yargılanması

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ABD'nin Wisconsin eyaletindeki protestolar sırasında 2 kişinin ölümüne neden olan Kyle Rittenhouse'un cinayet davası devam ediyor.

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki protestolar sırasında 2 kişinin ölümüne neden olan Kyle Rittenhouse'un cinayet davası devam ediyor. Karar aşamasına yaklaşan davanın görüşüldüğü Kenosha Adliye'si önünde "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter-BLM) hareketi üyeleri ve Kyle Rittenhouse destekçileri karşı karşıya geldi. Polis iki göstericiyi tutukladı.

Son dakika haberleri... WİSCONSİN - ABD'de 2 göstericiyi öldüren Rittenhouse'ın yargılanması

Son dakika haberleri... WİSCONSİN - ABD'de 2 göstericiyi öldüren Rittenhouse'ın yargılanması

Son dakika haberleri... WİSCONSİN - ABD'de 2 göstericiyi öldüren Rittenhouse'ın yargılanması

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AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri

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