Son dakika haberleri | Welinton, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'dan aldığı yeni stoperi Welinton İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'dan aldığı yeni stoperi Welinton İstanbul'a geldi.

Geçen hafta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ile görüşüp protokol imzasını attıktan sonra Brezilya'ya giden Welinton, Hollanda aktarmalı olarak bugün İstanbul'a geldi. Welinton'u A Takım Futbol Direktör Yardımıcısı Can Kaymakloğlu karşıladı. Brezilyalı stoperin transferi karşılığında Aytemiz Alanyaspor'a Fatih Aksoy bonservisiyle beraber verildi.

Kaynak: DHA