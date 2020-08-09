Son dakika haberleri | Welinton, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi
Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'dan aldığı yeni stoperi Welinton İstanbul'a geldi.
09.08.2020 17:23 | Son Güncelleme: 09.08.2020 18:10
Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'dan aldığı yeni stoperi Welinton İstanbul'a geldi.
Geçen hafta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ile görüşüp protokol imzasını attıktan sonra Brezilya'ya giden Welinton, Hollanda aktarmalı olarak bugün İstanbul'a geldi. Welinton'u A Takım Futbol Direktör Yardımıcısı Can Kaymakloğlu karşıladı. Brezilyalı stoperin transferi karşılığında Aytemiz Alanyaspor'a Fatih Aksoy bonservisiyle beraber verildi.
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Kaynak: DHA