Son dakika haberleri... Washington'daki George Floyd protestoları önceki günlere göre sakin geçti
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Son dakika haberleri... Washington'daki George Floyd protestoları önceki günlere göre sakin geçti

Son dakika güncel haberi: ABD'nin başkenti Washington DC'de, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine yönelik düzenlenen gösteriler, büyük katılımlara rağmen önceki günlerdekilere kıyasla daha "barışçıl" geçti.

Son dakika haberleri... Washington'daki George Floyd protestoları önceki günlere göre sakin geçti
03.06.2020 07:23 | Son Güncelleme: 03.06.2020 07:23

ABD'nin başkenti Washington DC'de, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine yönelik düzenlenen gösteriler, büyük katılımlara rağmen önceki günlerdekilere kıyasla daha "barışçıl" geçti.

Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümüne karşı Washington DC'de düzenlenen ve son günlerde şiddet eylemlerine dönüşen protestolar, bugün daha sakin bir ortamda yapıldı.

Beyaz Saray ve çevresinde polis, FBI, Ulusal Muhafızlar ve Gizli Servis geniş güvenlik önlemleri alırken, Beyaz Saray önündeki Lafayette Park da göstericilerin girmemesi izin uzun demir çitlerle kapatıldı.

Beyaz Saray etrafına konuşlanan yüzlerce polisin yanı sıra çok sayıda askeri polis ve Ulusal Muhafızın da yolları kapatması dikkati çekti.

Öğleden sonra Beyaz Saray çevresinde toplanmaya başlayan göstericiler, bir süre oturarak eylem yaptı.

Yaklaşık 15 bin kişi, Floyd'un ölümüne ve ülkedeki polis şiddetine karşı sloganlar atarken, gösterilere katılımın diğer günlere kıyasla daha fazla olması göze çarptı.

Protestolar ise pazar ve pazartesi akşamlarına nazaran daha barışçıl ortamda geçti. Zaman zaman göstericiler ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşanıp, güvenlik güçleri göstericilere biber gazıyla müdahale etse de büyük çaplı bir müdahale olmadı.

Gösteriler, kentte sokağa çıkma yasağının başladığı saat 19.00'dan sonra da devam ederken, bir grup protestocu Beyaz Saray'dan Kongre binasına yürüdü.

Kongre binası önünde de bir süre eylem yapan protestocular, daha sonra Beyaz Saray önündeki Lafayette Park'a döndü.

Göstericilerin büyük bölümü geç saatlerde Beyaz Saray önünden ayrıldı.

"Nefes alamıyorum" feryadı polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmış, yoldan geçenlerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere, birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Ülke genelindeki protestoların şiddet olaylarına ve yağmalara dönüşmesi nedeniyle birçok şehirde "sokağa çıkma yasağı" ilan edilmiş, Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

Trump da pazartesi günü yaptığı açıklamada, Washington DC'deki olaylara müdahale için binlerce ağır silahlı askeri görevlendirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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