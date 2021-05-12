Son dakika haberleri... WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanlığı önünde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin başkenti Washington'da, Dışişleri Bakanlığı önünde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.
ABD'nin başkenti Washington'da, Dışişleri Bakanlığı önünde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk