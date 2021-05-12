Son dakika haberleri... WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanlığı önünde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
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Son dakika haberleri... WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanlığı önünde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin başkenti Washington'da, Dışişleri Bakanlığı önünde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

ABD'nin başkenti Washington'da, Dışişleri Bakanlığı önünde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Son dakika haberleri... WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanlığı önünde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
Son dakika haberleri... WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanlığı önünde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
Son dakika haberleri... WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanlığı önünde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
Son dakika haberleri... WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanlığı önünde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
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