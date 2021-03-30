Son dakika haberleri! Volkswagen, ABD'deki operasyonu için şirketin adını "Voltswagen of America" olarak değiştiriyor
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Son dakika haberleri! Volkswagen, ABD'deki operasyonu için şirketin adını "Voltswagen of America" olarak değiştiriyor

Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Volkswagen, ABD'deki operasyonu için şirketin adını 'Voltswagen of America' olarak değiştiriyor

Son dakika haberine göre Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in, ABD operasyonu için adını "Voltswagen of America" olarak değiştireceği bildirildi.

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Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in, ABD operasyonu için adını "Voltswagen of America" olarak değiştireceği bildirildi.

Volkswagen ABD tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen'in elektrikli teknolojilere yatırım planı çerçevesinde Mayıs 2021'den itibaren ABD operasyonu için adını "Voltswagen of America" olarak değiştireceği belirtildi.

Volkswagen, 2025 yılına kadar 1 milyon elektrikli araç satmayı, 2029'a kadar da 70 farklı elektrikli araç üretmeyi planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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