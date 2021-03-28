Son dakika haberleri! Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Son dakika haberleri! Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
Son dakika haberleri! Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Son dakika haber... Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'ndeki Sistem9 Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor maçı, ev sahibi takımın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle sahaya çıkmaması üzerine hükmen (0-3) Bursa temsilcisinin lehine tescil edildi.

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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'ndeki Sistem9 Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor maçı, ev sahibi takımın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle sahaya çıkmaması üzerine hükmen (0-3) Bursa temsilcisinin lehine tescil edildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanması gereken play-off 5-8'incilik mücadelesinde, Sistem9 Yeşilyurt takımının Kovid-19 vakaları gerekçesiyle sahaya çıkmayacağını bildirmesi üzerine Nilüfer Belediyespor'un 3-0 galip ilan edildiği belirtildi.

İki takım arasındaki ikinci karşılaşma, 1 Nisan Perşembe günü Bursa'da oynanacak. Seride iki galibiyete ulaşan takım, 5'incilik-6'ncılık, elenen ekip ise 7'ncilik-8'incilik müsabakasına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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