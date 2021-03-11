Son dakika haberleri... Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Son dakika haberleri... Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

11.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:48
Son dakika haberleri... Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Son dakika spor haberine göre Salon: Şehit Halil İbrahim EriçHakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan KayışoğluÇan Gençlik Kalespor: Braga, Souza, Nur Sena Kasap, Dilan Yaşar, Hande Şimşek, Simay Gazi (Dilara Bağcı)VakıfBank: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Ayşe Melis Gürkaynak, Gabi, Haak, Rasic (Ayça Aykaç, Nazlı Eda Kafkas,...

Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç

Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu

Çan Gençlik Kalespor: Braga, Souza, Nur Sena Kasap, Dilan Yaşar, Hande Şimşek, Simay Gazi (Dilara Bağcı)

VakıfBank: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Ayşe Melis Gürkaynak, Gabi, Haak, Rasic (Ayça Aykaç, Nazlı Eda Kafkas, Meliha İsmailoğlu, Selin Adalı)

Setler: 17-25, 16-25, 10-25

Süre: 68 dakika (22, 26, 20)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. haftasından ertelenen maçta VakıfBank, deplasmanda Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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