Son dakika haberleri | Virginia'da 7 okul bölgesindeki okullarda maske zorunluluğunu kaldıran valiye dava - Haberler
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Son dakika haberleri | Virginia'da 7 okul bölgesindeki okullarda maske zorunluluğunu kaldıran valiye dava

Son dakika haberleri | Virginia'da 7 okul bölgesindeki okullarda maske zorunluluğunu kaldıran valiye dava
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD'nin Virginia eyaletinde 7 okul bölgesinin yönetim kurulu, okullarda Kovid-19 nedeniyle maske takma zorunluluğunu kaldıran Vali Glenn Youngkin'e dava açtı.

ABD'nin Virginia eyaletinde 7 okul bölgesinin yönetim kurulu, okullarda Kovid-19 nedeniyle maske takma zorunluluğunu kaldıran Vali Glenn Youngkin'e dava açtı.

Virginia'da 15 Ocak'ta görevine başlayan Cumhuriyetçi Vali Youngkin'in imzaladığı kararname ile okullarda çocuklara maske takmayı isteğe dayalı hale getirmesi tartışmalara yol açtı.

Eyalette yaklaşık 550 bin öğrencinin eğitim gördüğü 7 okul bölgesi, valinin bu kararından dönmesi için Arlington Bölge Mahkemesinde dava açtı.

Dava metninde, Vali Youngkin'in söz konusu kararının, tüm öğrenci ve okul çalışanlarının hayatını tehlikeye atan "tek taraflı" bir karar olduğu vurgulandı.

Öte yandan Youngkin'in Sözcüsü Macaulay Porter ise yaptığı açıklamada söz konusu okul bölgelerinin, çocuklarına maske taktırmak istemeyen ailelerin haklarını göz ardı ettiğini savundu ve davada sonuna kadar savaş vereceklerini kaydetti.

Dava açan okul bölgeleri arasında 178 bin öğrenci ile eyaletin en büyük okul bölgesi olan Fairfax'in yanı sıra, Prince William, Alexandria, Arlington, Falls Church, Hampton ve Richmond bölgeleri de bulunuyor.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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