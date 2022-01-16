Viranşehir'de iki ayrı kaza: 2 ölü, 3 yaralı - Haberler
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Viranşehir'de iki ayrı kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Viranşehir'de iki ayrı kaza: 2 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk kaza Şanlıurfa-Mardin karayolunun 73'üncü kilometresi Viranşehir ilçesi yakınlarında yaşandı. Mustafa Elgün'ün (33) kullandığı 35 KFF 82 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Şerif S.'nin kullandığı 33 ACE 113 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Elgün olay yerinde hayatını kaybederken, tır sürücüsü ise yaralandı.

Diğer kaza ise Viranşehir-Diyarbakır karayolu kırsal Demirci Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Reşat A., Mazlum Şahin V. ve İbrahim Halil Aslan (22) yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Halil Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

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